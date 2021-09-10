Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldı

BİR çocuk annesi Şilan Topal (22), şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 yıl önce evlendiği Mithat Topal’a boşanma davası açtı. Dava 9 aydır sürerken, Şilan Topal çocuğuyla birlikte Şişli’deki baba evine taşındı. Mithat Topal önceki akşam, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oturan Şilan Topal’ı zorla taksiye bindirip kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokaktaki kamera görüntülerini topladı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ‘#ŞilanTopalNerede’ etiketi kısa sürede trend topic oldu. Çalışmalarını derinleştirilen ekipler dün, Gaziosmanpaşa’da düzenlediği operasyonda, Şilan Topal’ı kurtardı, Mithat Topal’ı yakaladı. Mithat Topal’a kaçırma olayında yardım eden bir kişi de Şişli’de gözaltına alındı.



Şilan Topal’ın babası Abdülhamit Narman, “9 aydır bizim yanımızdaydı. Kapının önünden taksiyle gelmiş almış, götürmüş. Bıçak ve silahla gelmiş, kızımı kaçırdı. Karakola gittik, sabah 04.00’e kadar bekledik. Bir çocuk var. İki ay önce çocuğu görebilmek için mahkemeye gitti. Çocuğu kaçırdı ve iki aydır getirmedi. Daha önce uzaklaştırma kararı alınmış, kelepçe takılmış. Bu adamın 30 dosyası var” dedi.



‘KAÇ SENEDİR ÇEKİYOR’

ŞİLAN Topal’ın yengesi, “Kaç senedir çekiyor. Artık yeter. Öldürüldükten sonra fayda etmiyor. Öldürüldükten sonra değil, şimdi önemli. Küçücük yaşta evlendi. Kaç senedir şikâyet ediyor. Dayanamıyor kadın artık” diye konuştu.



Şilan Topal kaçırıldığı sırada yanında olan Hediye Özçelik, “Oturuyorduk. Birden bire araba geldi ve durdu. Kız içeriye kaçtı. Geldi, zorla arabaya koydu. Ben peşinden gittim ama beceremedim. Bağırdık, çağırdık ama faydası yok” şeklinde konuştu.

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