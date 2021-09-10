MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldı
GeriGündem Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 10.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldı

İstanbul Şişli’de bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Polis, düzenlediği operasyonla Şilan Topal’ı kurtardı, Mithat Topal’ı yakaladı.

BİR çocuk annesi Şilan Topal (22), şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 yıl önce evlendiği Mithat Topal’a boşanma davası açtı. Dava 9 aydır sürerken, Şilan Topal çocuğuyla birlikte Şişli’deki baba evine taşındı. Mithat Topal önceki akşam, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oturan Şilan Topal’ı zorla taksiye bindirip kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokaktaki kamera görüntülerini topladı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ‘#ŞilanTopalNerede’ etiketi kısa sürede trend topic oldu. Çalışmalarını derinleştirilen ekipler dün, Gaziosmanpaşa’da düzenlediği operasyonda, Şilan Topal’ı kurtardı, Mithat Topal’ı yakaladı. Mithat Topal’a kaçırma olayında yardım eden bir kişi de Şişli’de gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldı

Şilan Topal’ın babası Abdülhamit Narman, “9 aydır bizim yanımızdaydı. Kapının önünden taksiyle gelmiş almış, götürmüş. Bıçak ve silahla gelmiş, kızımı kaçırdı. Karakola gittik, sabah 04.00’e kadar bekledik. Bir çocuk var. İki ay önce çocuğu görebilmek için mahkemeye gitti. Çocuğu kaçırdı ve iki aydır getirmedi. Daha önce uzaklaştırma kararı alınmış, kelepçe takılmış. Bu adamın 30 dosyası var” dedi.
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldı

‘KAÇ SENEDİR ÇEKİYOR’

ŞİLAN Topal’ın yengesi, “Kaç senedir çekiyor. Artık yeter. Öldürüldükten sonra fayda etmiyor. Öldürüldükten sonra değil, şimdi önemli. Küçücük yaşta evlendi. Kaç senedir şikâyet ediyor. Dayanamıyor kadın artık” diye konuştu. 

Şilan Topal kaçırıldığı sırada yanında olan Hediye Özçelik, “Oturuyorduk. Birden bire araba geldi ve durdu. Kız içeriye kaçtı. Geldi, zorla arabaya koydu. Ben peşinden gittim ama beceremedim. Bağırdık, çağırdık ama faydası yok” şeklinde konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi