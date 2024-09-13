Boşanma aşamasındaki eş uzaklaştırma kararı dinlemedi: Fadim’i de koruyamadık

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Antalya Konyaaltı’ndaki Atapark Konutları’nın yöneticisi olan Fadim Temirhanoğulları’nın (52) 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları (47), dün 05.00 sıralarında C Blok 4’üncü kattaki eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş edip evden ayrıldı.

KIZI KÂBUSA UYANDI

Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T. (17), kâbus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı. Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu’na durumu anlatan İ.T., komşusuyla birlikte eve döndü. Fadim Temirhanoğulları’nı gören Torunoğlu’nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı duyup gelen Fadim Temirhanoğulları’nın ilk eşi ile bu evliliğinden olan kızı, ölüm haberini alınca üzüntü yaşadı. İ.T.’yi görmek isteyen baba-kız ile Savaş Temirhanoğulları’nın yakınları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale edip tarafları ayırdı. İ.T. ise bir yakınının evine götürüldü.

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Fadim Temirhanoğulları ’nın yakınları, “Nerede kadınlara adalet, bitsin bu kadın cinayetleri” diye feryat etti.

KAPIYI ÇALIP ‘ANNEM’ DEDİ

Yaşananları anlatan komşu Berkan Torunoğlu, “Saat 05.00 sıralarında arkadaşım silah sesi duydu. Sonrasında uyuduk. Sabah 08.00 gibi uyandım. Bir süre sonra kapı çalındı. Kapıyı açtığımda karşı komşunun kızını gördüm. Şok içindeydi. ‘Ne oldu’ dedim, ‘Annem’ dedi. Sonrasında hemen evlerine geçtim. Kadın yerde yatıyordu. Kızı aşağı indirdik, zaten şok içindeydi” dedi. Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları’nı yakalamak için çalışma başlattı.