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Boşanma aşamasındaki damat dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

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#Adana#İhsan Tolan#Fuat Erkaşkan
Boşanma aşamasındaki damat dehşet saçtı Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 13:51

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan ve ailesine tabanca ile ateş açan İhsan Tolan, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan'ı öldürdü, kayınvalidesi Bakiye Erkaşkan, kayınpederi Vakkas Erkaşkan ile komşuları Halil Vanlı'yı yaraladı.

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Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'ta meydana geldi. İhsan Tolan, akrabası S.T. ile birlikte boşanma aşamasında olduğu eşi, 2 çocuk annesi Emine Tolan'ın bulunduğu kayınpederi Vakkas Erkaşkan'nın evine gitti. Emine Tolan çocukların evde olmadığını söyleyince ikili arasında kapı önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İhsan Tolan, tabanca ile eşinin ailesine rastgele ateş açtı. Saldırgan kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kayınbirader Fuat Erkaşkan'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan kayınvalide Bakiye Erkaşkan, kayınpeder Vakkas Erkaşkan ile komşuları Halil Vanlı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedaviye alınırken, şüpheli ile yanındaki S.T. gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki damat dehşet saçtı Ölü ve yaralılar var

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#Adana#İhsan Tolan#Fuat Erkaşkan

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