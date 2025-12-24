×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Ayvacık#Polis
Boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 20:03

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Barış Tekebaş (23) ile Duygu Tekebaş’ı (23) silahla öldüren Recep Şatrol (46) ile ona yardım ettikleri belirlenen M.D ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Olay, 22 Aralık’ta Ayvacık ilçesindeki Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin bahçesinde meydana geldi. Vinç ve taşıyıcı firması sahibi Recep Şatrol, eski çalışanı olan Barış Tekebaş’ı yanına çağırdı. Barış Tekebaş, boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş ile Şatrol’un yanına geldi. Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında alacak verecek meselesi ve başka konular üzerinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Şatrol, üzerinde bulunan tabanca ile ateş ederek boşanma aşamasındaki Barış ve Duygu Tekebaş çiftini vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinden kaçan Şatrol’u yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüpheli, Ayvacık ilçesinde bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki bir barakaya düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgisi olan M.D ile B.S. de yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şatrol ile M.D ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Ayvacık#Polis

BAKMADAN GEÇME!