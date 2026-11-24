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Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki Orkun Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu Esin Özdemir'in evine giden Gökhan Özdemir, burada eşiyle tartışmaya başladı.

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, yanında getirdiği tabancayla Esin Özdemir'e ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların haber verilmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendini eve kilitleyen Gökhan Özdemir, polis ekiplerine eşini öldürdüğünü söyledi.

Polislerden uzaklaşmalarını isteyen Özdemir, evde bulunan 3 çocuğunu gönderdikten sonra kapıyı tekrar kilitledi. Çocuklar sağlık ekiplerince gözetim altına alınırken, Gökhan Özdemir evde eşinin cansız bedeninin başında elindeki silahla beklemeye devam etti.