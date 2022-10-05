Boşanırken mallarını avukata devretti, geri alamayınca yaşamına son verdi! Avukata dolandırıcılık suçundan dava

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Talha S'nin, babası Ömer Faruk S'nin, avukatı Sezai G. tarafından tarafından dolandırıldığını, bunun üzerine bir not bırakarak Aralık 2020'de yaşamına son verdiği yönündeki şikayeti üzerine inceleme başlattı. Savcılık, avukattan yazılı savunma istedi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle başlatılan soruşturma kapsamında da iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame, daha sonra son kovuşturma izni ile yargılamanın yapılması için, Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İNTİHAR NOTUNDA AVUKATI SUÇLADI

İddianamede, Ömer Faruk S.'nin, eşinin kendisinden boşanmak istemesinin ardından üzerindeki malları, daha önce de davalarını takip etmesi nedeniyle aralarında güven ilişkisi oluşan avukatı Sezai G.'ye 'güvence senedi' karşılığında devrettiği belirtildi. Ancak Sezai G.'nin, devir işleminin üzerinden bir süre geçtikten sonra malları geri vermediği aktarıldı. Ömer Faruk S'nin, bu nedenle psikolojik bunalıma girerek yaşamına son verdiği, intihar etmeden önce de "Avukat hayatımı mahvetti, beni kandırdı, benden imzalı yazılar aldı, bunalıma girmeme sebep oldu. Allah'ından bulsun inşallah" ifadeleri yer alan not bıraktığı belirtildi.

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İddianamede, sanık avukatın 'Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık Avukat Sezai G., savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Ömer Faruk S. ile aralarında vekil-müvekkil ilişkisi olduğunu, Sincan’da 1 adet dükkan, Törekent’te 1 adet daire ile Gölbaşı’ndaki 2 arsayı parasını peşin ödeyerek kendisinden satın aldığını, Ömer Faruk S.’nin, Keçiören’deki 2 adet daireyi de avukatlık ücreti karşılığında ileride mahsuplaşmak üzere kendi üzerine devrettiğini iddia etti.

Sanık, satın aldığı taşınmazların parasının bir kısmını banka yolu ile bir kısmını da akrabalarından borç alarak elden verdiğini iddia etti. Müştekinin babasının satış işlemlerinden bir süre sonra ailevi nedenlerden dolayı taşınmazları geri istediğini ileri süren Sezai G., "Ben de ödediğim parayı geri vermesi halinde taşınmazları geri verebileceğimi söyledim. Ancak mevcut durumda parasının olmadığını, devretmem halinde parayı daha sonra ödeyeceğini söyledi. Ben bunu kabul etmedim. Aradan 1 yıl geçtikten sonra taşınmazların değeri artınca bu kez beni tehdit etmeye başladı" dedi.

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Sezai G., intihar notunun kim tarafından yazıldığını bilmediğini; ancak içeriğinde yazan şeylerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Daha öce mal beyanında bulunup bulunmadığı sorulan Sezai G., avukat olduğu için mal beyanında bulunma zorunluluğunun olmadığını, bunula ilgili daha önce savcılığa ve Ankara Barosu’na ifade verdiğini belirtti.

"TAŞINMAZLARIN ANNEMİN ÜZERİNE GEÇMESİNİ İSTEMİYORDU"

Müşteki Talha S. ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Annem ve babam yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle boşanma aşamasına girmişlerdi. Babam boşanma sırasında taşınmazların annemin üzerine geçmesini istemiyordu. Önce benim üzerime devredeceğini söylemişti. Sonra bu işlerden anlayan bir avukat bulduğunu, benim üzerime devrederse mahkemenin bunu hoş karşılanmayacağını söylediği için taşınmazları avukatın üzerine devrettiğini söylemişti. Satış yapmadığını, malları geri alacağını söylüyordu. Bir süre sonra pişman oldu ve taşınmazları geri almak istedi. Ancak alamadı. Paraya ihtiyacı olmadığı için para için bunları sattığını düşünmüyorum. Şikayetçiyim" dedi.

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Taraf avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın suç tarihindeki sosyal, ekonomik ve mal varlığı ile ilgili rapor alınmasına, hesap hareketlerinin ilgili bankalardan istenilmesine, ölenle vekil-avukatlık ve ücret ilişkisine yönelik sözleşmenin aslının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.