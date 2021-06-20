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Gündem
Anıl ATAR / DHA
Haber Giriş: 20.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boşandıkları gün bıçakladı

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Boşandıkları gün bıçakladı

Adana’nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşayan, Sarıçam Belediyesi İYİ Parti meclis üyesi Ali Aksoy ile eşi Zeynep Aksoy (41), bir süre önce boşanmaya karar verdi. Aksoy çiftinin davası, önceki gün sonuçlandı. Ali Aksoy, duruşması sonrası Zeynep Aksoy´u evine bırakmayı teklif etti. Otomobille adliyeden çıkan Ali Aksoy, “Neden boşandık, devam edelim” dediği eski eşinden olumsuz yanıt alınca darp edip bacağından bıçakladı. Kadını yaralı halde eve bırakan Aksoy, kaçtı.

Bacağından ve elinden yaralanan Zeynep Aksoy’un durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Aksoy, Yüreğir Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan Aksoy´un, bacağında yaklaşık 5 santimetre derinliğinde kesik olduğu belirlendi. Aksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Boşandıkları gün bıçakladı

Zeynep Aksoy´un şikâyeti üzerine Ali Aksoy, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi´nde sağlık kontrolünden geçirilen Aksoy, adliyeye sevk edildi.

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