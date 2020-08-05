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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir) (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 22:33,Son Güncelleme:

Boşandığı gün öldürmüştü! Tutuklandı

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Boşandığı gün öldürmüştü! Tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi Yonca Demir’i (27) boşandığı gün tabancayla vurarak öldüren Sercan Tatarka (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yonca Demir ise Edremit’te toprağa verildi.

Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesi, Yeşil Cami önünde meydana gelen olayda Yonca Demir ile boşandığı eşi arasında iddiaya göre çiftin 2 çocuğunun velayeti nedeniyle tartışma yaşandı.

Sercan Tatarka’nın verdiği ifadede aldatıldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Tatarka kamyonetten aldığı tabancayla Yonca Demir’i öldürdü.

Olay yerinden kamyonetle uzaklaşarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Tatarka, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Demir’in cenazesi ise Edremit İbrahimce Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

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