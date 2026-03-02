Boşandığı eşinin otomobille ezdiği Hatice: Kaza değil kasıt

Haberin Devamı

Ardından yere düşen Ekiz ile oğlunun yanına gelen Yılmaz, “Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim” dedikten sonra uzaklaştı. Hafif yaralı olan K.Y. aynı gün hastaneden taburcu edildi. Ayak bileği ile kaburgasında kırıklar olan Ekiz’in tedavisi sürerken, yakalanan Yılmaz sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ekiz’in 14 yıllık evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘çocuğun cinsel istismarı’ gibi 13 suç kaydı bulunan Yılmaz’dan 8 kez şikâyetçi olduğu belirtildi.

PİŞKİN SAVUNMA

Soruşturmanın ardından Hamit Göksel Yılmaz hakkında ‘çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlandı. Yılmaz hakkında eski eşi ve oğlu yönünden ayrı ayrı 21’er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olduğuna da dikkat çekilip eyleminin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğu ifade edildi. İddianamede ifadesi yer alan K.Y., “Babam olay yerinden ayrılmadan önce anneme ‘Git kime söylüyorsan söyle’ diye bağırdı” dediği belirtildi. Hamit Göksel Yılmaz’ın ise iddianamede yer alan ifadesinde, “Ne oğluma ne de Hatice’ye çarpmadım. İftira atıyor” dedi. Hatice Ekiz’in ise ifadesinde evlilik süresince de şiddete uğradığını belirtti.

‘GÖRÜNTÜLER CANİCE’

Görüntüler karşısında tekrar o korku dolu anları yaşadığını belirten Hatice Ekiz, “İzlediğimde görüntüleri, çok canice geldi. Bu durum beni ve çocuğumu çok yıprattı. ‘Kaza’ diyorlar. Kaza değil bu. Kasten yapılmış bir şey. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.