MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoşandığı eşinin bıçakladığı Burcu ağır yaralandı
GeriGündem Boşandığı eşinin bıçakladığı Burcu ağır yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 12:36,Son Güncelleme:/

Boşandığı eşinin bıçakladığı Burcu ağır yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boşandığı eşinin bıçakladığı Burcu ağır yaralandı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Hakan Ş. (34), boşandığı Burcu T.'yi (26) tartışma sırasında 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Burcu T.'nin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan Hakan Ş. ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'deki lisenin yakınlarında meydana geldi. Hakan Ş., iddiaya göre, boşandığı Burcu T.'yi konuşmak için dışarı çağırdı. Burcu T., buluşmaya gelirken, Hakan Ş. ile aralarında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Hakan Ş., Burcu T.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Burcu T., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Burcu T., burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Burcu T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Hakan Ş. ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Hakan Ş., bugün adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle