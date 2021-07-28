Boşandığı eşini 30 kez bıçaklayarak katletti! Savunmasında 'Korkup hastaneye götürmedim' dedi

Kocasinan ilçesinde 2 Nisan’da Fatma Abravcı'nın yol kenarında cesedi bulundu. Yapılan incelemede Abravcı'nın 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek olay yerinden geçen araçlar takibe alındı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda olay yerinden geçen otomobillerden birinin Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatar’a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatar, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Tatar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yasin Tatar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi ve Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tatar hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Tatar’ın iddianamedeki ifadesine ise DHA ulaştı.

Eski eşinin resmi olarak nafaka istemediğini fakat ilerleyen yıllarda talep ettiğini anlatan Tatar'ın, “Resmi olarak nafaka isteme talebi olmamıştı ancak bana sözlü olarak istediğini belirtti; ilerleyen süreçte birkaç defa nafaka istedi. Ben de nafaka ödeyecek maddi durumumun olmadığını, ekonomik olarak durumum iyi olunca yardım edebileceğimi söyledim. Birkaç defa bir araya gelip konuştuk. Olay günü yine nafaka yüzünden tartıştık. ‘Nafakayı adam gibi ödeyeceksin' diyerek yüzüme tükürdü ardından araçta bir şeyler aramaya başladı. Balık tutmaya giderken yanıma aldığım bıçağı aldı. Bana öfkeliydi. Tartıştık. Ben ele geçirdiğim bıçakla Fatma'ya önce araçta ardından da araç dışında 2-3 defa vurdum. Başka da vurmadım. Korktuğum için hastaneye götürmedim” dediği ortaya çıktı.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından Yasin Tatar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.

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