Boşandığı eşine ve oğluna otomobille çarpmıştı… Cezası netleşti

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Olay, geçen yıl 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, 30 Ağustos Mahallesi 7218 Sokak'ta meydana geldi. Hamit Göksel Yılmaz, 2 yıl önce boşandığı Hatice Ekiz ile oğlu K.Y.'ye, ters yöne girip otomobiliyle çarptı. Ardından yere düşen Ekiz ile oğlunun yanına gelen Yılmaz, iddiaya göre “Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim” dedikten sonra uzaklaştı. Ekiz ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan K.Y. aynı gün taburcu edildi. Ayak bileği ile kaburgasında kırıklar olan Ekiz'in tedavisi sürerken, yakalanan Yılmaz sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ekiz'in 14 yıllık evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan toplam 13 kaydı bulunan Yılmaz'dan 8 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Hamit Göksel Yılmaz hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Yılmaz hakkında eski eşi ve oğlu yönünden ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca Hatice Ekiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu belirtildi. Mağdur K.Y.'nin ise kati hekim raporunda, kişide olay sonrası akut stres bozukluğu saptandığı, ruhsal etkilenim süresi, hastanın klinik durumu ve işlevselliği göz önünde bulundurulduğunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı ifade edildi. İddianamede ayrıca sanık Yılmaz'ın boşandığı Hatice Ekiz ile oğlunun üzerlerine aracı sürüp, çarparak neden olduğu vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu vurgulandı. Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olduğuna da dikkat çekilip, eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi.

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GİT KİME SÖYLÜYORSAN SÖYLE'

İddianamede ifadesine yer verilen K.Y., babasının otomobille çarptığı annesinin yere düştüğünü belirtip, "Otomobilin lastiği, sağ bacağına sürtünce annem dengesini kaybedip, düştü. Teker sol bacağının üzerinden geçti. Babam olay yerinden ayrılmadan önce anneme 'Git kime söylüyorsan söyle' diye bağırdı" dediği belirtildi. K.Y.'nin babasının ceza almasını istemediği için şikayetçi olmadığı da kaydedildi.

'ÇARPMADIM, İFTİRA ATIYOR'

Hamit Göksel Yılmaz'ın ise iddianamede yer alan ifadesinde, “Olay günü oğlum K.Y. beni arayıp, 'Bana para bırakabilir misin' diye sordu. Eski eşimin çalıştığı kuaför dükkanına doğru yola çıktım. Eski eşim ve oğlumu yürürken gördüm. Yolun karşı tarafında olduklarını gördüğüm için ters şeritten yanlarına doğru yanaşmak istedim. Otomobili yavaşlatarak duracağım esnada, Hatice telefon ile video ya da fotoğraf çekimi yapmaya başladı. Bana küfrederek aracımın önüne atladı. Ne oğluma ne de Hatice'ye çarpmadım. İftira atıyor” dediği öğrenildi. Hatice Ekiz'in ise ifadesinde evlilik süresince de şiddete uğradığını belirtip, kendisine ve oğluna bunu yapan kişiye en ağır cezanın verilmesini istediği bilgisine yer verildi.

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O ANLAR KAMERADA

Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması sürerken, olay anının mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanık Yılmaz'ın aracıyla bir süre etrafta bekleyip, ardından oğluyla yürüyen Hatice Ekiz'i görüp, karşı şeride geçerek otomobiliyle çarpıp, kaçması yer alıyor.

Sanık Yılmaz'ın bugün Menemen 1 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. 5'nci ve karar duruşmasına sanık Hamit Göksel Yılmaz, avukatı, mağdur Hatice Ekiz, avukatı Merve Aybar Güler, Ekiz'in oğlu K.Y., avukatı Osman Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aslı Mercan Sarı ve üyeleri, bazı kadın plotformu üyeleri katıldı.

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Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'eski eşe karşı kasten yaralamaya' teşebbüsten, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi için ise 'olası kasttan' cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada söz verilen sanık Hamit Göksel Yılmaz, "Mütalaaya katılmıyorum, ben herhangi bir kasıtla öldürme veya yaralama kastıyla gitmedim, tamamıyla istem dışı gerçekleşen kazadır, bilirkişi raporu ile bellidir, çocuklarıma ve eski eşime olan saygı ve sevgim bakidir, onlara zarar vermek istemem, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Söz verilen mağdur Hatice Ekiz, "Defalarca evliliğim süresince şiddete maruz kaldım. Çocuklarıma da şiddet uyguladı. Ben boşandım. Bunu başardığımı düşünmüştüm fakat beni işime gelip giderken ara sokaklarda telefonla taciz etmiştir. Babasının aracı ile beni sıkıştırdı, önüme geçti, uzak durmak için yönümü saatimi her şekilde değiştiriyordum. Aramızda husumet vardır, ben en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

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Hatice Ekiz ve oğlunun Avukatı Merve Aybar Güler, "Müvekkilin yerde yattığını görmesine rağmen orada durup hayati durumuna dikkat etmeden 'nereye şikayet edersen et' diyerek olay yerinden ayrılmıştır. Bu bile öldürmeye teşebbüs ettiğinin göstergesidir. Sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs suçu olduğu ve en üst hadden cezalandırılmasını ve tutuk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın suçu işleyiş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, sanıktaki kastın ağırlığı nazara alınarak, eski eşi olan katılan Hatice Ekiz'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği sabit görüldüğünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından cezayı 18 yıl hapis cezasına düşürdü. Bunun dışında iyi hal indirimi uygulamadı.

Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi nedeniyle de 'çocuğa karşı olası kastla kasten yaralama' suçundan indirimsiz 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık toplamda 20 yıl 6 ay hapis cezası almış oldu.