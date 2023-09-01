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Boşandığı eşine ve eski kayınvalidesine kurşun yağdırdı

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#Kadın Cinayeti#Kahramanmaraş#Mislina Ölmez
Boşandığı eşine ve eski kayınvalidesine kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 11:56

Kahramanmaraş'ta Oğuzhan Kuşat (33), boşandığı eşi Mislina Ölmez (23) ile eski kayınvalidesi Sadet Ölmez'i (60) tabancayla öldürdü.

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Olay, dün akşam saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Kuşat, yanına aldığı 2 tabancayla 1 ay önce boşandığı eski eşi Mislina Ölmez'in ailesiyle yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı; bu sırada Oğuzhan Kuşat, Mislina Ölmez'in başına ateş etti.

Boşandığı eşine ve eski kayınvalidesine kurşun yağdırdı

Kuşat, daha sonra eski kayınvalidesi Sadet Ölmez ile eski kayınbiraderinin eşi Kübra Ölmez'e (30) de ateş açtı. Mislina Ölmez ile annesi ve yengesi kanlar içinde yerde kalırken, olayda Oğuzhan Kuşat da yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mislina Ölmez ile annesinin öldüğü belirlenirken, Kübra Ölmez ile Oğuzhan Kuşat hastaneye götürüldü. Kuşat, burada hayatını kaybetti. Tedavisi süren Kübra Ölmez'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor. 

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Boşandığı eşine ve eski kayınvalidesine kurşun yağdırdı

 

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#Kadın Cinayeti#Kahramanmaraş#Mislina Ölmez

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