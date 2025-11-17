Boşandığı eşine 10 bin lira kedi nafakası ödeyecek

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan Buğra B. ile Ezgi B., 2 yıl önce evlendi. Evlilik birliği içerisinde çocuk yapmayan çiftin iki tane kedisi bulunuyordu. İddiaya göre, Buğra B. ile Ezgi B.’nin ilerleyen süreçte evliliklerinde sorunlar meydana geldi. Aralarındaki şiddetli geçimsizlik çekilmez bir hal alınca Buğra B., İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşi Ezgi B.’ye boşanma davası açtı. Eşiyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, fikren ve ruhen anlaşamadıklarını öne süren Buğra B., dava dilekçesinde tekrar bir araya gelip evliliklerini sürdürmelerinin imkânsız olduğunu ve boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti.

VELAYETİ EŞİNE BIRAKTI

Buğra B., mahkemeye sunduğu ‘anlaşmalı boşanma protokolünde’ bu zamana kadar türüne pek rastlanmamış bir maddeye yer verdi. Boşanma protokolünde Buğra B., boşanacağı Ezgi B.’ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Birbirlerinden herhangi nafaka talebinde bulunmayan çiftin iki kedisi de protokole eklendi. Protokolde, “Taraflar, Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kalmışlardır. Kediler Ezgi B.’de kaldığı müddetçe ve her halükârda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere 10 bin lirayı Ezgi B’ye ödeyecektir. Kararın kesinleşmesinin ardından her yıl bu oran TÜFE-EFE oranında artırılacaktır” denildi.

Haberin Devamı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Buğra B. ile Ezgi B.’nin ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verdi. Çiftin sunduğu protokole göre iki kedinin velayetini Ezgi B.’ye bıraktı. Mahkeme ayrıca Buğra B.’nin üç ayda bir iki kedi için toplam 10 bin lira bakım masrafı ödemesine hükmetti.