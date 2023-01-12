Boşandığı eşi ve kardeşlerine pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı

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Olay, sabah saatlerinde Aydınkonak Mahallesi’nde meydana geldi. Aydınkonak İlkokulu önünde çocuklarını görmeye gelen Ahmet D. ile 7 ay önce boşandığı eşi Edibe ile ağabeyleri Aziz ve Recep Güneş karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet D., aracından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı.

Ateşle Aziz, Edibe ve Recep Güneş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Aziz Güneş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Edibe ve Recep Güneş de ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet D. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.