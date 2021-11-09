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Boşanan kadına ‘yeni başlangıç fonu’

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#HPV
Boşanan kadına ‘yeni başlangıç fonu’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde kadınlar için atacakları adımları açıkladı: “İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız. Şiddet davalarına özel yetkili mahkemeler gelecek. Boşanan kadınlar için ‘Yeni Başlangıçlar Fonu’ kurulacak.”

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP’nin iktidara gelmesi durumunda kadınlar için yapacaklarını paylaştığı videoda özetle şu ifadelere yer verdi:

6 AYDA 6 KOLAYLIK

“Ülkemizin kadınlarına ‘Altı ayda altı kolaylık’ başlığı nefes aldıracaktır. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz hemen başlayacak. İstanbul Sözleşmesi’ni ilk bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacak altı ay içinde. Tüm savcı, hakim ve adli kurumlarda çalışanlar bu konuda özel eğitim alacak.

ŞİDDETE İNDİRİM YOK

Her polis karakolunda ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler bulunacak ve içlerinden ez az biri kadın olacak. Kadınlara şiddet uygulayan şahıslara indirimsiz bir şekilde hukuki yaptırımlar uygulanacak. Kadına iş yerinde uygulanan ayrımcılığa yönelik de ilk altı ayda net adımlar atacağız. İşte veya evde her nerede olursa olsun kadına uygulanan fiziki şiddet gibi psikolojik ve ekonomik şiddet de suç sayılacak.

EV KADINLIĞI ‘İŞ’ OLACAK

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Ev kadınlarının sosyal güvence meselesini ilk altı ayda çözeceğim. 1971 yılından bu yana Türkiye’nin taahhüt ettiği ama yasalaştıramadığı Aile Destekleri Sigortası’nın yasalaştırılmasını ilk altı ayda sağlayacağım. İlk altı ayda ev kadınlığını, kanuni iş tanımına dahil edeceğiz. Ev kadınlarını yarı veya tam zamanlı işe alan kobilerin vereceği maaş, ödeyeceği vergi de Aile Destekleri Sigortası kapsamında desteklenecek. Devlet memuriyetine ev kadınlarının da alınmasını teşvik edeceğim. Ayrıca kamuda yönetim kademelerinde en az yüzde 35 kadın kotası uygulanmasını sağlayacağım.

Boşanan kadınlar için ilk altı ayda ‘Yeni Başlangıçlar Fonu’ oluşturacağım. Kadın ve erkek arasındaki nafaka gerginliğini bitireceğim. Boşanan kadınlara Aile Destekleri Sigortası kapsamında kuracağımız Yeni Başlangıçlar Fonu sayesinde taşınma ve ev kurma desteği verilecek. Kadına istihdama katılımı için belediyeler eğitim ve iş bulma desteği verecek. Kadınlar güçlenecek ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarına yeniden başlayacaklar.

KADIN SAĞLIĞI PROJESİ

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Güçlü bir Kadın Sağlığı Projesi’ni hemen başlatacağım. Kadınların en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak. Rahim kanserini önleyen HPV aşısı da dahil tüm önleyici sağlık harcamaları da devlet tarafından ücretsiz karşılanacak. Videomu buraya bırakıyorum. Söylediklerimi yapmaz isem hesabımı soracaksınız.”

ÖZTRAK: ‘ÇOK AĞIR PROVOKASYON’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Lütfü Türkkan olayını şöyle değerlendirdi:

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“Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir’de yaşayan bir vatandaş kalkıyor Meral Hanım’ın gezisi için özel olarak oraya (Bingöl) geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener’e Rize’de gerçekleşen provokasyon akıllarda. Süreç İYİ Parti’de yürümektedir. Takdirlerince gerekenler de yapılmaktadır. Provokasyonla ilgili Cumhuriyet savcıları soruşturma açmış mıdır?” (Gamze KOLCU/ ANKARA)

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#HPV

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