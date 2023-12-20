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Boşanan çiftlere 'çocuk' uyarısı

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#Ankara#Aile Mahkemesi#Çocuk Uyarısı
Boşanan çiftlere çocuk uyarısı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 07:00

ANKARA’da görülen dava dosyasına göre, H. T. ile E.T., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Aile Mahkemesine başvurarak, boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, çiftin küçük kızlarının velayetini baba H.T.’ye verirken, anneye ise hafta sonları kızını görme hakkı tanıdı.

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Anne, 17 Ekim 2020 tarihinde, kızını yanına aldıktan sonra, iki günlük süre sonunda müşterek çocuğu götürerek, babaya teslim etmesi gerekirken, bunu yapmadı. Bunun üzerine baba, boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet üzerine savcılık başlattığı soruşturma kapsamında anne hakkında, “çocuğun kaçırılması ve alıkonulması” suçlarından Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı.

ANNEYE 5 AY HAPİS CEZASI

Yargılamada, mahkeme anneye 5 ay hapis cezası verdi. Sanık annenin, sabıka kaydının bulunmaması nedeniyle mahkeme verilen cezayı erteledi. Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi ise 3 Kasım tarihinde oybirliği ile yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğuna karar verdi.

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Dosyanın avukatı Fırat Bilici, boşanan veya boşanma aşamasında olan çiftler için örnek bir karar verildiğini söyledi.

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#Ankara#Aile Mahkemesi#Çocuk Uyarısı

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