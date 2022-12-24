Boş yolda ambulansa yol vermemişti! Bu nasıl ceza

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İstanbul Maltepe’den Pendik’e hasta almaya giden ambulans D-100 karayolunda seyir halindeyken 34 DGS 012 plakalı bir otomobil ısrarla yol vermedi. Ambulansın kendisini geçmek için yaptığı hamlelere karşılık veren sürücü ambulansın sürekli önünü kapatarak buna engel oldu. Bu görüntü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti. İnfiale neden olan görüntünün ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, maganda sürücü T.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

T.Ş.’ye ‘geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek’ten 196 TL, ‘kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek’ten 196 TL ve ‘aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek’ten 427 TL olmak üzere toplamda 819 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca T. Ş.’nin sürücü belgesi, geçici olarak geri alındı.

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BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından, ‘34 DGS 012 gece, İstanbul Maltepe D-100 karayolunda, arkanda ambulans varken yaptığını beğendin mi?’ diye tepki gösterdi.