BoÅŸ sokakta akÄ±lalmaz kaza

Kaza, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 34 AKC 204 plakalÄ± otomobil, sokak Ã¼zerinde ilerlerken henÃ¼z bilinmeyen bir sebeple park halindeki hafif ticari aracÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. SonrasÄ±nda ise otomobil ters dÃ¶ndÃ¼. Otomobilin iÃ§inde bulunan karÄ± - koca yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar yardÄ±mÄ± koÅŸtu. Haber verilmesi olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. BulunduklarÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±lan 2 yaralÄ± ambulansla GaziosmanpaÅŸa Taksim Ä°lkyardÄ±m Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KAZA GÃœVENLÄ°K KAMERASINDA

BoÅŸ sokakta yaÅŸanan kaza gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde sokakta ilerleyen otomobilin park halindeki bir hafif ticari araca yandan Ã§arpmasÄ± ve otomobilin ters dÃ¶nmesi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±ma koÅŸmasÄ± kameraya yansÄ±rken vatandaÅŸlar uzun sÃ¼re yaralÄ±larÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yor.

Â