DHA
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Boş kalan camilerden selalar okundu
İSTANBUL'da koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre ibadete kapatılan camilerde, bu sene Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınamadı.
Boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler okundu. Genelde avlusundaki kalabalıkla görüntülenen Eyüpsultan Camii'nde, caminin avlusu güvercinlere ve polis ekiplerine kaldı.
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