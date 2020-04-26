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Ersan SAN - İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Boş kalan Bebek sahili havadan fotoğraflandı

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Boş kalan Bebek sahili havadan fotoğraflandı
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26 Nisan Pazar gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 4'üncü gününde sessizliğin hakim olduğu Bebek sahili havadan fotoğraflandı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan Perşembe gecesi saat 00.00'dan 26 Nisan Pazar gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 4'üncü gününde İstanbul'da sahiller boş kaldı. Günlerdir sessizliğin hakim olduğu İstanbul'da, Bebek sahili ve parkı ile Rumeli Hisarı drone ile havadan fotoğraflandı. Sahil bölgesinde görev yapan polis ekiplerinin olduğu görüldü.

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