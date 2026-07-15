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Boş dükkanda kalan ve akli dengeside yerinde olmayan evsiz adamın üzerinden yarım milyon lira çıktı

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#Bursa#Evsiz Adam#Para
Boş dükkanda kalan ve akli dengeside yerinde olmayan evsiz adamın üzerinden yarım milyon lira çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 13:47

Bursa'nın İznik ilçesinde sebze ve meyve halinde kalan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen evsiz adamın üzerinden yaklaşık 500 bin lira nakit para çıktı. Şahsın paraları yıpranmasın ve fareler yemesin diye poşetlere koyup içine sarımsak yerleştirerek biriktirdiği öğrenildi.

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Olay, İznik Devlet Hastanesi karşısında bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir bölgede sabahlayan ve çevre esnafını rahatsız eden M.Ö. hakkında gelen ihbarlar üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.

Boş dükkanda kalan ve akli dengeside yerinde olmayan evsiz adamın üzerinden yarım milyon lira çıktı

YARIM MİLYON PARA ÇIKTI

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Yapılan çalışmada M.Ö.'nün, camlarını kırdığı boş bir dükkânda kaldığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö.'nün üzerinde ve eşyaları arasında yaklaşık 500 bin liraya yakın nakit para bulundu.

Boş dükkanda kalan ve akli dengeside yerinde olmayan evsiz adamın üzerinden yarım milyon lira çıktı

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EKİPLER TEK TEK SAYDI

Zabıta ekipleri, çevreden karton, plastik toplayarak elde edilen parayı tek tek sayarak tutanak altına aldı.

Boş dükkanda kalan ve akli dengeside yerinde olmayan evsiz adamın üzerinden yarım milyon lira çıktı

FARELER YEMESİN DİYE POŞETLEYİP SARIMSAK KOYMUŞ

M.Ö.'nün paraları eskimesin ve fareler yemesin diye tek tek poşetlediği ve içerisine de sarımsak koyduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından söz konusu para, İznik ilçesine bağlı Gürmüzlü Mahallesi'nde yaşayan kardeşine teslim edildi.

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#Bursa#Evsiz Adam#Para

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