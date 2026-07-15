Boş dükkanda kalan ve akli dengeside yerinde olmayan evsiz adamın üzerinden yarım milyon lira çıktı

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Olay, İznik Devlet Hastanesi karşısında bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir bölgede sabahlayan ve çevre esnafını rahatsız eden M.Ö. hakkında gelen ihbarlar üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.

YARIM MİLYON PARA ÇIKTI

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Yapılan çalışmada M.Ö.'nün, camlarını kırdığı boş bir dükkânda kaldığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö.'nün üzerinde ve eşyaları arasında yaklaşık 500 bin liraya yakın nakit para bulundu.

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EKİPLER TEK TEK SAYDI

Zabıta ekipleri, çevreden karton, plastik toplayarak elde edilen parayı tek tek sayarak tutanak altına aldı.

FARELER YEMESİN DİYE POŞETLEYİP SARIMSAK KOYMUŞ

M.Ö.'nün paraları eskimesin ve fareler yemesin diye tek tek poşetlediği ve içerisine de sarımsak koyduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından söz konusu para, İznik ilçesine bağlı Gürmüzlü Mahallesi'nde yaşayan kardeşine teslim edildi.