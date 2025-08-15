×
Boş bir ağaç kütüğünde üretiyor! 'Bu aslında ata dede yöntemidir'

#Kahramanmaraş#Doğal Bal Üretimi#Kütük Balı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 10:02

Kahramanmaraş’ın Engizek Yaylası’nda arıcılık yapan üretici, kovanlarının yanına bıraktığı boş bir ağaç kütüğünde doğal ortamda bal üretti.

Kahramanmaraş’ın 2 bin rakımlı Engizek Yaylası’nda arıcılık yapan Yahya Solak, kovanlarının yanı sıra ağaç kütüklerinde de bal üretimi yapıyor. Yüksek rakımın temiz havası, yaylanın zengin ve endemik bitki çeşitleriyle beslenen arılar, kütüklerin içinde tamamen doğal petekler oluşturuyor.

KÜTÜK BALINI DAHA DA ÖZEL KILIYOR

Bu yöntemle elde edilen balın katkısız, yüksek besin değerine sahip ve sağlıklı olduğu belirtiliyor. Yayla florasının sağladığı yoğun aroma ve mineral zenginliği, kütük balını daha da özel kılıyor.

'DÜNYANIN EN BİRİNCİ BALI BUNDA OLUR'

Bal üreticisi Yahya Solak, "Kütük balı, doğallığını tamamen koruyan, farklı bir aroma ve lezzete sahip. Yüksek rakımda ve endemik bitki örtüsü sayesinde kalite çok yüksek. Bu aslında ata dede yöntemidir. Dünyanın en birinci balı bunda olur" dedi.

Bal üreticisi İsmail Ceritli ise "Bizler yaklaşık 3 ay burada kalırız sağım yaptıktan sonra ürünlerimizi alır buradan ayrılırız" diye konuştu.

