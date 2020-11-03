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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Boş arsada uyuşturucu kullanırken yakalandı

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Boş arsada uyuşturucu kullanırken yakalandı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince boş arsada şüpheli hareketleri nedeniyle yakalanan M.K.'nin (36) üzerinden uyuşturucu çıktı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Kozluca Mahallesi yolu üzerindeki arsada, şüpheli hareketleri üzerine M.K.'nin yanına gitti. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli yakalanırken, üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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