Boş araziye attılar, vatandaş çuvallarla toplayıp evine götürdü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 11:43

Karaman'da çuvallar dolusu tonlarca kuru soğan boş araziye dökülmüş halde bulunurken, bazı vatandaşlar da çuvallardaki sağlam soğanları seçerek evlerine götürdü.

Karaman'da taş ocakları mevkiindeki boş araziye bir kısmı çürümüş tonlarca kuru soğan atıldı. Soğanların boş araziye döküldüğünü gören vatandaşlar "Nar gibi soğan. Soğanların çoğu sağlam. Yazık yani kim döktü onu da bilemeyiz. Madem böyle dökeceksiniz garibanlara teker teker dağıtın. Atılan soğanları götüren götürene ne olacak yani" diyerek tepki gösterdi. Soğanların döküldüğü adrese otomobil ve kamyonetle gelen bazı vatandaşlar ise soğanlardan sağlam olanları çuvala doldurup götürdüler.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı şekilde Organize Sanayi Bölgesi'nde boş araziye yine bir kısmı çürümüş çuvallar dolusu tonlarca soğan atılmıştı. Soğanların kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise bilinmiyor.

