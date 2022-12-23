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Boş arazideki ahşap dolaptan erkek cesedi çıktı

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#Samsun#19 Mayıs#Cinayet
Boş arazideki ahşap dolaptan erkek cesedi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 15:52

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boş arazideki ahşap dolapta erkek cesedi bulundu. Dolabı araziye bıraktığı belirlenen O.K. (30) gözaltına alındı.

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Kentte, 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Medrese Sokak'ta boş arazideki ahşap dolaptan kötü koku yayıldığını fark edenler, polise haber verdi.

Polisin incelemesinde dolapta erkek cesedi olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bulunduğu dolabı araziye bıraktığı tespit edilen O.K. gözaltına alındı.

Ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polise ifade veren O.K.'nin, "Bana bunu nakliye aracı tutup buraya getirmemi söylediler. İçinde çadır ve malzemelerinin olduğu bilgisi verildi" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Samsun#19 Mayıs#Cinayet

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