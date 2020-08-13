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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Boş arazide erkek cesedi bulundu

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Boş arazide erkek cesedi bulundu
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ANTALYA'da, madde bağımlısı olduğu tespit edilen Coşkun Uran'ın (51) boş arazide cansız bedeni bulundu. Uran'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2769 Sokak'taki boş arazide, ağaçlar altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini saptadığı kişinin, üzerindeki kimlikten Coşkun Uran olduğu belirlendi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Uran'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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