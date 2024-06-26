Boş arazide cansız bedeni bulundu: Genç kadının sır ölümünde çarpıcı detaylar...

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre; mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti.

Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti. Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, cesedin üzerinde herhangi bir yara izi olmadığı, ağzında köpükler olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cesedin 35 yaşındaki Nurcan Karabulut'a ait olduğu tespit edildi.

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Karabulut'un cenazesi helallik için Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Karabulut'un cenazesi, öğlen Bilali Habeşi Camii'nde kılınan namazın ardından Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HASTANEDEKİ BABASINA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Karabulut'un hastanedeki babasına refakat etmek için evden çıktığı ancak hastaneye gitmediği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin epilepsi hastası Karabulut'a 'Şüpheli ölüm' teşhisi koyması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Karabulut'un cesedinin bulunduğu patika yolun ise evine giderken kısa güzergah yolu olduğu için tercih edebileceği belirtildi. Karabulut'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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