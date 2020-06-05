Boş arazide bulunan ceninle ilgili o anne konuştu!

Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi'ndeki otların arasında cenin olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. Gelen polis ekipleri, yapılan incelemeyle 3 aylık olduğu tahmin edilen cenini, Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yapılan araştırmalar sonunda, polis, cenini hastanede düşük yapan Suriye uyruklu V.A'nın gömdüğünü belirledi.

Gözaltına alınan V.A. polise verdiği ifadesinde, "Yaklaşık üç aylık hamileydim. Hastanede düşük yaptım. Hastane görevlilerinden gömmek için aldım. Evime yakın olan boş araziye gömdüm" dedi.

Polis ekipleri, hastane kayıtlarından da Suriyeli kadının düşük yaptığını belirledi. V.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.