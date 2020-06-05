MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoş arazide bulunan ceninle ilgili o anne konuştu!
GeriGündem Boş arazide bulunan ceninle ilgili o anne konuştu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/DHA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 15:53,Son Güncelleme:

Boş arazide bulunan ceninle ilgili o anne konuştu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayseri'de, boş arazide bulunan cenini, hastanede düşük yapan Suriye uyruklu V.A.'nın (19) gömdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve ifadesinde "Hastanede düşük yaptım. Hastane görevlilerinden gömmek için aldım" diyen V.A., düşük yaptığı hastane kayıtlarından doğrulanınca serbest bırakıldı.

Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi'ndeki otların arasında cenin olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. Gelen polis ekipleri, yapılan incelemeyle 3 aylık olduğu tahmin edilen cenini, Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yapılan araştırmalar sonunda, polis, cenini hastanede düşük yapan Suriye uyruklu V.A'nın gömdüğünü belirledi.

Gözaltına alınan V.A. polise verdiği ifadesinde, "Yaklaşık üç aylık hamileydim. Hastanede düşük yaptım. Hastane görevlilerinden gömmek için aldım. Evime yakın olan boş araziye gömdüm" dedi.

Polis ekipleri, hastane kayıtlarından da Suriyeli kadının düşük yaptığını belirledi. V.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle