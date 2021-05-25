Boş ambulanslara çakar cezası

Hasta taşımamasına rağmen emniyet şeridine giren ambulans sürücüsü Okan Akan, “Bir hasta evinden aradı. Sevk işlemi yapacağız. Bu nedenle emniyet şeridine girdim” dedi. Polis ekipleri ise kural gereği hasta taşımayan özel ambulansların emniyet şeridini kullanmasının yasak olduğunu hatırlattı. Sürücüye emniyet şeridi ihlalinden 1339 lira para cezası kesildi.

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