Borudan taşan sular seraya ve bahçeye doldu

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Hasdere Mahallesi’nde meydana geldi. Gökçeler Barajı’ndan tarımsal sulama için Çobanlar ve Beyrebucak mahallelerine giden ana boru henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Doğanca grup yolu üzerinde asfalt altına döşenmiş olan boru, asfaltı tamamen kaldırdı. Olay nedeniyle yol kenarında bulunan Mustafa Yaman’a ait olan ev, 5 dekar muz ekimine hazırlanmış sera ve 60 avokado ağacı su altında kaldı. Olay yerine DSİ ekipleri gelerek barajdaki ana vanayı kapatıp, suyun tamamen boşalmasını bekledi. Jandarma ve zabıta ekipleri de olay yerine geldi. İş makineleriyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu ev, sera ve avokado bahçesinde biriken su tahliye edildi. Doğanca grup yolu tamamen kapanırken, araçlar için alternatif yol açılması için çalışma başlatıldı.

Olay anında evin balkonunda oturun Mustafa Yaman’ın kardeşi Bedrettin Yaman, "Bu dördüncü kez başımıza geliyor ve kimse ilgilenmiyor. Borunun patladığını bildirmek için aradığım kişiler oradan araya yönlendiriyor. Benim bahçem, evim ve seram tamamen hasar gördü. Bu böyle olacaksa yarın birilerinin evi de gider canı da gider. Balkonda otururken bir anda patladı. Bir araç geçiyor olsaydı 15- 20 metre havaya fırlatırdı. Seraya ekim yapamayacağız tamamen su dolu içerisi. Bu ayın başında benim muz fidem gelecekti. Her şey hazırdı, şu an hiçbir şey kalmadı. Avokadolarım geçen yıl da kırılmıştı şimdi de kırıldı. Arabalarımız suyun altında kaldı, evimizin çevresi suyla ve çamurla dolu" dedi.