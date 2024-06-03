×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kaza#Diyarbakır Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 17:21

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde boru yüklü TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Nergiz (48), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Göksü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Batman yönüne giden Şaban Nergiz yönetimindeki 33 DUU 68 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 DOH 74 plakalı boru yüklü TIR’a arkadan çarptı.

TIRa arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Nergiz, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Nergiz, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi’nde yapılan doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Nergiz’in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberin Devamı

TIRa arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

TIRa arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kaza#Diyarbakır Haberleri

BAKMADAN GEÇME!