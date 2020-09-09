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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-
Haber Giriş: 09.09.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Boru hattından petrol çalan 5 kişi gözaltına alındı

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Boru hattından petrol çalan 5 kişi gözaltına alındı
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ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, petrol boru hattından ham petrol çalan 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz köyü yakınlarında TPAO’ya ait boru hattından ham petrol çalmaya çalışan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 4 işaretleme çubuğu, 6 metre uzunluğunda halat, 1 detektör, 1 akü, 1 adaptör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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