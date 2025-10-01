Boru hattı patladı, evlerde günlerdir su akmıyor... Belediye tankerlerle dağıtım yapıyor

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 17:43

Ankara'da Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlamaları nedeniyle suları kesilen vatandaşların talebi üzerine belediye tarafından tankerlerle su dağıtıldı.

Kesikköprü şebeke suyu hattında yaşanan boru patlamaları sonrası şehir genelinde su kesintileri yaşandı. Mamak ilçesinde kesinti nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından tankerlerle su dağıtıldı.

Zirvekent Mahallesi'nde vatandaşlar, kova, damacana ve bidonlarla ASKİ tankerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar, 3 gündür suların akmadığını, büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinden Sinan Koçyiğit, çeşme ve tankerlerden evlerine su taşıdıklarını ifade ederek, "3 günden bu yana mahallenizde sular yok. Sabahtan bu yana 3'üncü tanker. Zaten bu tankerin suyu da içilmiyormuş. Banyo, tuvalet ve bulaşık ihtiyacımız için alıyoruz.

"ENGELLİ ÇOCUĞUM VAR"

Belediyeden de bina yönetimimizden de şikayetçiyiz" diye konuştu. 16 yaşında engelli çocuğunun olduğunu söyleyen, mahalle sakini Gövher Miliyeva da "Bakımını yaptığım çocuğumun her gün su ihtiyacı var. Yıkanacak ve ayrıca kıyafetlerini değiştireceğim. Çamaşırlarım ve bulaşıklarım yığıldı. Bir de 7'nci katta oturuyorum. Çok kalabalık bir aileyiz. İhtiyacımız olduğunda akrabalarımız arayıp, 'Suyunuz var mı' diye soruyoruz. Bir de beni düşünün, 16 yaşında engelli çocuğum var. Çok kötü durumdayız" ifadelerini kullandı. 

