Börü film konusu nedir, Börü ne demek? İşte Börü (film) oyuncuları ve karakterler

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Börü izleyicileri film ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Televizyon ekranlarında yeniden yayınlanacak olan Börü filminde Kaya karakterine Serkan Çayoğlu, Kemal karakterine Murat Arkın, Turan karakterine Emir Benderlioğlu, Gökçe karakterine ise Özge Gürel hayat veriyor. Börü kelimesinin eski Türkçe’den gelen bir anlamı bulunuyor. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlar taşıyor.

BÖRÜ FİLMİ OYUNCULARI

Börü filminin oyuncuları arasında Serkan Çayoğlu (Kaya Ülgen),Murat Arkın (Kemal Boratav),Emir Benderlioğlu (Turan Kara),Can Nergis (Tolga Erlik),Ahmet Pınar (Barbaros Çepni),Zafer Algöz (Osman Alan),Özge Gürel (Gökçe Demir),Mesut Akusta (İrfan Aladağ),Ozan Ağaç (Baran),Bedii Akın (Ömer),Tan Altay (Tan Altay),Gürol Tonbul (Turgut Başkan),Tamer Karadağlı (Mustafa Kemal Atatürk seslendirme) bulunuyor.

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BÖRÜ FİLMİ KONUSU

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

BÖRÜ NE DEMEK?

Börü kelimesinin eski Türkçe’den gelen bir anlamı var. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Kurt anlamına gelen bu kelimenin, mitolojik bir anlamının da olduğu anlaşılmaktadır. Börü kelimesi sadece bildiğimiz hayvan olan kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul gören kurt için de kullanılmaktadır.

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Türk Edebiyatının ünlü yazarlarından Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür. Türkçe’de birçok farklı anlamı olan Börü kelimesi, kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri kimi zaman ise Tanrı Dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.

Ergenekon destanı yazıtlarında ise, "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" olarak adlandırılmaktadır.