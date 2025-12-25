×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 22:00

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1’i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yürütülen çalışmalar sırasında, iddiaya göre sağanak yağış nedeniyle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Durumu ağır olan işçilerden biri, ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (

