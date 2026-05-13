×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAM YAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Borsadaki hisse üzerinde manipülatif eylem iddiası: 2 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Borsa#Manipülasyon#Avod Hisse Senedi
Borsadaki hisse üzerinde manipülatif eylem iddiası: 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 13:56

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören 'AVOD' hissesinde manipülatif eylemler yaptığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından BİST pay piyasasında işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ hissesinde manipülatif eylemler yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu eylemler nedeniyle İzmir ve İstanbul'da yapılan operasyon kapsamında Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında 'piyasa dolandırıcılığı' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi. Suç delillerinin tespiti için şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.  

Gözden KaçmasınAşiretlerin ortaklaşa aldığı ayrımcı kararı tanımadılar; kadınlar yine en başa geçti | Damadın babasından ders gibi konuşma: Onlar bizim başımızın tacıAşiretlerin ortaklaşa aldığı 'ayrımcı' kararı tanımadılar; kadınlar yine en başa geçti | Damadın babasından ders gibi konuşma: Onlar bizim başımızın tacıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa#Manipülasyon#Avod Hisse Senedi

BAKMADAN GEÇME!