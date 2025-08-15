Borsada yükseliş devam ediyor! İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 18:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı. En çok kazandıran sektör elektrik olurken en çok kaybettiren ise finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR ELEKTRİK OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,14 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 4,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşme öncesinde karışık bir seyir izleniyor.,

BIST 100’DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇLER

Analistler, gelecek hafta yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

