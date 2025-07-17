Borsada rekor yükseliş, yüzde 2,46 değer kazandı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 249,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 112,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,22, holding endeksi yüzde 2,45 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR

Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken, en çok kazandıran yüzde 8,58 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda, beklentileri aşan perakende satış verileri ABD'de tüketici harcamalarının güçlü seyrettiğine işaret ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağı yönündeki haberleri yalanlaması, Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeleri azaltarak risk iştahını artırdı.

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YÜKSELİŞ BANKACILIK ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Bu gelişmelerle birlikte değer kazanan BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı. Yurt içinde açıklanan verilere göre, kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 170,3 milyar dolar olurken, Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık bazda yüzde 2, yıllık yüzde 32,8 arttı.

İŞTE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇLER

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 335,1 DOLAR OLDU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 335,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 305 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,02, bileşik getirisi de yüzde 41,63 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.1733, satışta 40.3342 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.1357, satışta 40.2966 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 148,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 68,4 dolardan işlem görüyor.