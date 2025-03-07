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Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

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#Borsa İstanbul#Borsada Manipülasyon#Tutuklama
Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 20:55

Borsa İstanbul'da (BİST) son dönemlerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketliliği, borsada meydana gelen sebepsiz sert düşüşlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si aynı gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi.

Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarından manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi, aynı gün sağlık durumları nedeniyle adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden 15 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

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#Borsa İstanbul#Borsada Manipülasyon#Tutuklama

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