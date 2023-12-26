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Borsacı Nihat Özçelik ve 7 kişi gözaltına alındı

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#İstanbul#Polis#Gözaltı
Borsacı Nihat Özçelik ve 7 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 16:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında borsacı Nihat Özçelik'inde bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Savcılık, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığını da bildirdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Rüşvet, şantaj, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmî belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız uzun namlulu silah, iki adet çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu.

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#İstanbul#Polis#Gözaltı

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