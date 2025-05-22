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Borsa spekülatörleri yurtdışına kaçarken yakalandı

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Borsa Spekülatörleri
Borsa spekülatörleri yurtdışına kaçarken yakalandı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Örgütlü Piyasa Dolandırıcılığı” suçuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

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Halka açık bir şirketin hisselerinde 2022 yılının Mart ve Eylül ayları arasında yaşanan olağandışı fiyat hareketlerini inceleyen ekipler, hisse senedi fiyatlarında yapay artış sağlandığını ve küçük yatırımcıların bu yolla zarara uğratıldığını tespit etti.

ESKİ REKTÖR ÜNSAL BAN VE 5 KİŞİ

Soruşturmada dolandırıcılık eylemlerinin örgütlü bir yapı tarafından planlı halde gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün lideri olduğu iddia edilen Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü olan Ünsal Ban’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, İstanbul merkezli operasyon kapsamında Fethiye’de yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Borsa Spekülatörleri

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