Borsa spekülatörleri yurtdışına kaçarken yakalandı

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Halka açık bir şirketin hisselerinde 2022 yılının Mart ve Eylül ayları arasında yaşanan olağandışı fiyat hareketlerini inceleyen ekipler, hisse senedi fiyatlarında yapay artış sağlandığını ve küçük yatırımcıların bu yolla zarara uğratıldığını tespit etti.

ESKİ REKTÖR ÜNSAL BAN VE 5 KİŞİ

Soruşturmada dolandırıcılık eylemlerinin örgütlü bir yapı tarafından planlı halde gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün lideri olduğu iddia edilen Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü olan Ünsal Ban’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, İstanbul merkezli operasyon kapsamında Fethiye’de yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.