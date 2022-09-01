Borsa Kralı yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi

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Gaziantep’te yaşayan Türkiye’nin en eski spekülatörlerinden Nasrullah Ayan, önceki gün internet üzerinden bir TV programına konuk oldu. Yayın sırasında aniden fenalaşan ve “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” diyen Nasrullah Ayan, ekrandan ayrıldı. Yakınları tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Nasrullah Ayan’ın kalbi durdu ancak müdahale ile yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Nasrullah Ayan, takip altında tutulmak için uyutuldu. SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, “Hastamızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmaktadır” açıklaması yaptı.

‘GÖZLERİNİ OYNATIYOR’

Ancak Nasrullah Ayan’ın hayatını kaybettiği dedikodusu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Birçok kişi taziye mesajları paylaştı. Nasrullah Ayan’ın kardeşi Abdullah Ayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kardeşim ciğerparem Nasrullah Ayan’ın beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor, dualarınızı esirgemeyin” dedi.