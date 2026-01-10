×
Borsa İstanbul’da manipülasyona 15 tutuklama

#Borsa İstanbul Manipülasyon#Mali Suçlar#Sermaye Piyasası
​İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Borsa İstanbul’da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri (KIMMR) hisselerine yönelik manipülatif eylemler tespit edildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şikâyeti üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın, Afyonkarahisar ve Adana’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan zanlılardan 15’i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturmada şüphelilerin; Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri belirlendi. Şahısların mali tabloları manipüle ettikleri, sosyal medya üzerinden asılsız beyanlarla yatırımcıları yönlendirdikleri ve fiyatları suni şekilde artırıp düşürerek haksız menfaat sağladıkları kaydedildi.

