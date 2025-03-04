×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması!

Güncelleme Tarihi:

#Borsa İstanbul#Manipülasyon#Soruşturma
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 13:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunarak olağanüstü fiyat hareketliliğine ve ani düşüşlere neden oldukları tespit edilen 17 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınAltın ABD vergileriyle hareketlendi... Altın fiyatları son durumAltın ABD vergileriyle hareketlendi... Altın fiyatları son durumHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa İstanbul#Manipülasyon#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!