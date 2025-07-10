Borsa İstanbul'da dikkat çeken artış, kritik seviyeyi aştı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 164,5 puan artarak 10.331,31 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 99,05 puan ve yüzde 0,97 artışla 10.266,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.266,31 puanı, en yüksek 10.365,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazancıyla 10.331,31 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 187,33 puan ve yüzde 1,65 değer kazancıyla 11.549,88 puandan kapandı.

SANAYİ ENDEKSİ GÜNÜN EN ÇOK KAZANDIRANI OLDU

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,95, mali endeks yüzde 1,41, teknoloji endeksi yüzde 1,35 ve hizmetler endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'sı geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 321 DOLAR OLDU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 321,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 4 milyon 295 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39.9496, satışta 40.1096 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39.9341, satışta 40.0942 lira olarak belirlemişti.

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3570 ve dolar/yen paritesi 146,41 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,7 azalışla 68,4 dolardan işlem görüyor.