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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı

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#Borsa İstanbul#BIST 100#Ekonomi
Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 18:39

Son günlerde yükseliş ivmesiyle dikkat çeken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 9.998,20 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 109,48 puan azaldı, toplam işlem hacmi 99,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 3,33 ile spor oldu.

KÜRESEL BORSALARDA TRUMP ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamasına yönelik haber akışı yakından takip edilirken, Avrupa Birliği'nin (AB) daha yüksek tarifeler öngören bir mektup almayacağı ve çarşamba gününe kadar bir ticaret anlaşmasına varılabileceği yönündeki haber akışı, fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

HANGİ VERİLERİ TAKİP EDİLECEK?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesine (FOMC) ait toplantı tutanaklarının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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#Borsa İstanbul#BIST 100#Ekonomi

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