Borsa İstanbul günü yükselişle kapadı

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BIST 100 endeksi, güne 10,29 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.008,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.986,70 puanı, en yüksek 10.171,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 değer kazancıyla 10.167,26 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 190,91 puan ve yüzde 1,71 değer kazancıyla 11.362,55 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 1,41 ve hizmetler endeksi yüzde 1,37 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 16'sı geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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ALTINDA YATAY SEYİR! ONS FİYATI 3 BİN 308,9 DOLAR OLDU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 308,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 4 milyon 246 bin lira oldu.

DOLAR 40 LİRAYI AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39.9341, satışta 40.0942 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39.9053, satışta 40.0652 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 146,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 69,8 dolardan işlem görüyor.