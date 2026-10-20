×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Borsa günü yükselişle tamamladı

Güncelleme Tarihi:

#Borsa#Ekonomi#BIST 100
Borsa günü yükselişle tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 18:33

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan tamamladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 367,56 puan artarken toplam işlem hacmi 119,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi ise yüzde 2,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,59 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 5,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve İngiltere'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa#Ekonomi#BIST 100

BAKMADAN GEÇME!