Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,83 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,26 ile turizm oldu.

Analistler, artan enflasyona karşın mali ve para politikalarında destekleyici duruşun devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi endeksi ve beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve İngiltere'de büyümenin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artmasını bekliyor. Ekonomistler, nisan döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 61,8 artacağını öngörüyor.

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